Ссылка, всего одна. И небольшой анонс.

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Аккурат в эту минуту я стою в пробке на въезде в Москву и везу в своём рюкзаке диплом об окончании магистратуры ЕГУ. С утра вторника спала я исключительно в автобусах, поэтому не уверена, что сегодня выложу, например, полноценный обзор ссылок: я ещё рассчитываю вечером попасть на онлайн-семинар “Полевая жизнь”, плюс мне должны сегодня привезти кое-какую штуковину из “Трансдоставки”  – увидела у них то, о чём мечтала практически с детства*.

Так что вот просто одна ссылка – на материал издания “Такие дела” про пары с транссексуальными людьми. Включая как владельцев уже упомянутой “Трансдоставки”, так и пару, после которой Милонов прожёг стул стали вводить дресс-код в ЗАГС-ах, это они женились в образе двух девушек.

*) ну да, вы всё правильно поняли, это анонс.

Этика – какой она должна быть в полевой работе?

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На Н+1 появилась новость “Кайсаны предложили антропологам правила исследования своей культуры”. Новость интересная и более чем неоднозначная. (далее)

Консервативное: аналитический комментарий

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Второй пост про консерватизм: аналитический разбор цитаты Олега Матвейчева, определившего консерватизм как борьбу за сохранение господства мужчин и отцов. (далее)

Консерватизм и фигура Отца – Олег Матвейчев

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Первый из трёх постов в очень важной серии про консерватизм. Я нашла серьёзный текст про консервативную идеологию и гендер – согласно автору текста, Олегу Матвейчеву, консерватизм это буквально про мужское господство. (далее)

Российские новости (политика)

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Несколько зарисовок на тему того, как устроен современный российский режим:

  • Корреспондентка Ирина Кравцова по просьбе “Медузы” сходила на митинг в честь годовщины захвата Крыма. В составе группы, которой платили по триста рублей (чуть менее пяти евро). Статью рекомендую целиком, поскольку там много характерных зарисовок;
  • Другой материал от того же издания: аспирант, живущий в общежитии МГУ, вывесил в окно флаг Украины. Был избит “людьми в штатском”, которые, по его собственным словам, представились сотрудниками ФСБ (Федеральная служба безопасности, бывшее КГБ, по сути). Любопытно, что в пресс-службе ОВД по Западному округу Москвы «Медузе» сообщили, что «работали не наши сотрудники, а сотрудники ФСБ». То есть в общем-то совершенно безобидное действие – человек вывесил небольшой флаг, а не рассматривал прохожих через прицел винтовки или там не кидался из окна чем-либо – вызвало реакцию спецслужбы, которая должна заниматься тем, что угрожает национальной безопасности.
  • И снова “Медуза”, разбор выполненный Михаилом Зеленским и Денисом Дмитриевым – выдвинутый на голосование в Госдуме законопроект предполагает возможность возврата налогов гражданам РФ, попавшим в санкционные списки ЕС и США. Как выяснилось, целевая аудитория закона всего несколько десятков человек, и это множество во многом состоит из обладателей крупных состояний – например, бывший владелец нефтетрейдера Gunvor и основатель Volga Group Геннадий Тимченко.

Разумеется, эмоциональная и человеческая оценка всем этим фактам может быть только однозначно-негативной. Сбор людей на митинги за деньги дискредитирует идею митинга вне зависимости от того, как к этой идее относится, а насилие со стороны полиции или спецслужб, равно как молчание самого университета в ответ на происшедшее – возмутительно. Учебное заведение, которое молча позволяет задерживать и избивать своих аспирантов, просто сложно рассматривать всерьёз: в том же МГУ в 1911 году в ответ на репрессивные действия властей ректорат показательно ушёл в отставку вместе с такими учёными, как, к примеру, Пётр Лебедев. Это один из блестящих экспериментаторов, первооткрыватель давления света и сейчас его бронзовую статую вы можете увидеть у ступенек физфака МГУ: Лебедева или Вернадского мы помним, а министра просвещения Кассо, который возложил на университетские администрации надзорные функции – мало кто знает.

Законы же, которые в условиях кризиса компенсируют потери богатейшим людям страны за счёт всего населения (для деревень России сто евро в месяц – хорошие деньги) тоже сложно признать справедливыми. Особенно на фоне недавнего скандала с выводом средств из стран через Deutsche Bank – тогда банк за недостаточную бдительность оштрафовали в США на 630 миллионов долларов, ещё 204 миллиона потребовали власти Великобритании, а в России – в стране, которая, собственно, и пострадала, недополучив налоги – Банк России оштрафовал Deutsche Bank на 300 тыс. руб. за нарушение правил внутреннего контроля, допущенное московским офисом. Триста тысяч рублей, менее пяти тысяч евро. Когда парламент срочно принимает закон о компенсации миллиардерам их потерь, но при этом из страны выводят десять миллиардов долларов и платят штраф стоимостью в одну машину с приличным пробегом – это безобразие. Вдвойне безобразие, что я узнаю про это от не представленного в Думе Навального, а не от, скажем, КПРФ или “Справедливой России”: в любом настоящем парламенте подобная история стала бы поводом для грандиозного скандала. Шутка ли, бюджет лишился как минимум сотен миллионов долларов США.

Но если говорить не о том, как это всё оценивать, а задаваться вопросами “почему?” или “что будет дальше?”, то всё не столь просто. С одной стороны я вижу признаки деградации государства: это и коррупция, и отмечавшаяся мной буквально вчера ситуация с космическими технологиями – Россия сокращает присутствие в космосе и даже не может достроить и запустить на орбиту начатый ещё в 1995 году модуль МКС. С другой стороны, провластный дискурс становится гораздо более жёстким, причём кроме дискурса мы наблюдаем и агрессивные действия вроде описанного выше задержания аспиранта с флагом, нападений на членов команды Алексея Навального или насилия в отношении Ильдара Дадина. Число заключенных по политическим статьям по оценке фонда “Мемориал” составляет уже свыше ста человек и оно растёт.

С одной стороны это сочетание не уникально и его уже многократно наблюдали по всему миру. С другой стороны, оно не всегда вело к немедленному краху. С третьей стороны, формальный крах в виде смены правительства, сам по себе может не нести структурных перемен.

Космос и (не)успехи

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Снова не про гендер, а про науку, технику и политику. Вчера ночью я нарисовала простую картинку – на ней все беспилотные полёты к МКС, включая запуск двух модулей “Заря” и “Звезда”. Первый квадратик приходится на 1998 год, последний в основной последовательности представляет пуск “Прогресса МС-05” 22 февраля 2017 года. Далее … (далее)

Поговорим о хентае – 2. Unbirth.

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Рубрика “поговорим о порно” снова с вами. В прошлый раз я разобрала пример с коротким комиксом про девушку-изменщицу, её парня и двух футанари, а сегодня вашему вниманию предлагается целый буклет под названием The Anatomy & Physiology of Unbirthing. (далее)

Интервью с Отомн Кент и о моей собственной жизни

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Scientific American опубликовал интервью с Отомн Кент (Autumn Kent), трансженщиной-математиком. Оно натолкнуло меня на то, чтобы немного написать и о собственном опыте, о том, как я была мудаком и о том, что давайте уже меняться. (далее)