Несколько зарисовок на тему того, как устроен современный российский режим:

Корреспондентка Ирина Кравцова по просьбе “Медузы” сходила на митинг в честь годовщины захвата Крыма. В составе группы, которой платили по триста рублей (чуть менее пяти евро). Статью рекомендую целиком, поскольку там много характерных зарисовок;

Другой материал от того же издания: аспирант, живущий в общежитии МГУ, вывесил в окно флаг Украины. Был избит “людьми в штатском”, которые, по его собственным словам, представились сотрудниками ФСБ (Федеральная служба безопасности, бывшее КГБ, по сути). Любопытно, что в пресс-службе ОВД по Западному округу Москвы «Медузе» сообщили, что «работали не наши сотрудники, а сотрудники ФСБ». То есть в общем-то совершенно безобидное действие – человек вывесил небольшой флаг, а не рассматривал прохожих через прицел винтовки или там не кидался из окна чем-либо – вызвало реакцию спецслужбы, которая должна заниматься тем, что угрожает национальной безопасности.

И снова “Медуза”, разбор выполненный Михаилом Зеленским и Денисом Дмитриевым – выдвинутый на голосование в Госдуме законопроект предполагает возможность возврата налогов гражданам РФ, попавшим в санкционные списки ЕС и США. Как выяснилось, целевая аудитория закона всего несколько десятков человек, и это множество во многом состоит из обладателей крупных состояний – например, бывший владелец нефтетрейдера Gunvor и основатель Volga Group Геннадий Тимченко.

Разумеется, эмоциональная и человеческая оценка всем этим фактам может быть только однозначно-негативной. Сбор людей на митинги за деньги дискредитирует идею митинга вне зависимости от того, как к этой идее относится, а насилие со стороны полиции или спецслужб, равно как молчание самого университета в ответ на происшедшее – возмутительно. Учебное заведение, которое молча позволяет задерживать и избивать своих аспирантов, просто сложно рассматривать всерьёз: в том же МГУ в 1911 году в ответ на репрессивные действия властей ректорат показательно ушёл в отставку вместе с такими учёными, как, к примеру, Пётр Лебедев. Это один из блестящих экспериментаторов, первооткрыватель давления света и сейчас его бронзовую статую вы можете увидеть у ступенек физфака МГУ: Лебедева или Вернадского мы помним, а министра просвещения Кассо, который возложил на университетские администрации надзорные функции – мало кто знает.

Законы же, которые в условиях кризиса компенсируют потери богатейшим людям страны за счёт всего населения (для деревень России сто евро в месяц – хорошие деньги) тоже сложно признать справедливыми. Особенно на фоне недавнего скандала с выводом средств из стран через Deutsche Bank – тогда банк за недостаточную бдительность оштрафовали в США на 630 миллионов долларов, ещё 204 миллиона потребовали власти Великобритании, а в России – в стране, которая, собственно, и пострадала, недополучив налоги – Банк России оштрафовал Deutsche Bank на 300 тыс. руб. за нарушение правил внутреннего контроля, допущенное московским офисом. Триста тысяч рублей, менее пяти тысяч евро. Когда парламент срочно принимает закон о компенсации миллиардерам их потерь, но при этом из страны выводят десять миллиардов долларов и платят штраф стоимостью в одну машину с приличным пробегом – это безобразие. Вдвойне безобразие, что я узнаю про это от не представленного в Думе Навального, а не от, скажем, КПРФ или “Справедливой России”: в любом настоящем парламенте подобная история стала бы поводом для грандиозного скандала. Шутка ли, бюджет лишился как минимум сотен миллионов долларов США.

Но если говорить не о том, как это всё оценивать, а задаваться вопросами “почему?” или “что будет дальше?”, то всё не столь просто. С одной стороны я вижу признаки деградации государства: это и коррупция, и отмечавшаяся мной буквально вчера ситуация с космическими технологиями – Россия сокращает присутствие в космосе и даже не может достроить и запустить на орбиту начатый ещё в 1995 году модуль МКС. С другой стороны, провластный дискурс становится гораздо более жёстким, причём кроме дискурса мы наблюдаем и агрессивные действия вроде описанного выше задержания аспиранта с флагом, нападений на членов команды Алексея Навального или насилия в отношении Ильдара Дадина. Число заключенных по политическим статьям по оценке фонда “Мемориал” составляет уже свыше ста человек и оно растёт.

С одной стороны это сочетание не уникально и его уже многократно наблюдали по всему миру. С другой стороны, оно не всегда вело к немедленному краху. С третьей стороны, формальный крах в виде смены правительства, сам по себе может не нести структурных перемен.